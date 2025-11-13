DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas22.929 -2,0%Bitcoin85.892 -1,9%Euro1,1649 +0,5%Öl63,15 +0,8%Gold4.197 ±0,0%
Aktien Europa Schluss: Ins Minus gedreht mit schwachen US-Börsen

13.11.25 17:58 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Standardwerte sind am Donnerstag in die Verlustzone gedreht. Gab es bis zur Mittagszeit noch überschaubare Gewinne, kam mit dem Handelsstart in New York Gegenwind auf. Experten machten nach dem Rekordlauf des EuroStoxx-Index Warnsignale aus. Das Kurs/Buchwert-Verhältnis sei auf den höchsten Stand seit 23 Jahren gestiegen, stellte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest.

Der EuroStoxx 50, der seine Bestmarke zuletzt über die Marke von 5.800 Punkte nach oben schrauben konnte, gab zum Schluss um 0,77 Prozent auf 5.742,79 Punkte nach. Der schweizerische SMI drehte auch ins Minus und verlor 0,41 Prozent auf 12.740,91 Punkte. Der britische FTSE 100fiel um 1,05 Prozent auf 9.807,68 Punkte.

"Hohe Bewertungen treffen auf eine Flut nachgereichter Konjunkturdaten, die in den kommenden Tagen erwartet werden", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. Auch in New York galt es neben hohen Bewertungen bei Technologiewerten als Grund für sinkende Kurse, dass wieder etwas mehr Unsicherheit umgeht, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft./tih/he