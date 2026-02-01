DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 -7,3%Nas23.649 +0,8%Bitcoin67.064 +3,3%Euro1,1804 -0,4%Öl65,98 -6,7%Gold4.669 -4,0%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
DAX schließt weit im Plus -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Euro: Trump-Warnindikator auf neuem Hoch Euro: Trump-Warnindikator auf neuem Hoch
Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter
Aktien Europa Schluss: Kurse drehen kräftig ins Plus

02.02.26 17:58 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag ihre anfängliche Schwäche überwunden. Im Einklang mit den freundlichen US-Börsen fielen die Kursaufschläge am Ende sogar deutlicher aus als zuletzt in New York. Auf beiden Seiten des Atlantiks gaben Stimmungsdaten aus der Industrie positive Impulse.

Zum Handelsschluss notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,00 Prozent höher bei 6.007,51 Punkten. Außerhalb der Währungszone rückte der Züricher SMI um 1,67 Prozent auf 13.409,11 Punkte vor. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,15 Prozent auf 10.341,56 Punkte nach oben./gl/he