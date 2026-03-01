DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +4,6%Nas22.838 +1,4%Bitcoin63.103 +7,3%Euro1,1627 +0,1%Öl81,68 -0,3%Gold5.124 +0,7%
Aktien Europa Schluss: Leichte Erholung - Hoffnung auf Schiffsverkehr in Nahost

04.03.26 18:04 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf der vergangenen Handelstage infolge des Iran-Kriegs haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch etwas erholt. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass der für die Energiesicherheit so wichtige Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wieder aufgenommen werden könnte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,72 Prozent auf 5.870,92 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,80 Prozent auf 10.567,65 Punkte zu. Der Schweizer SMI gewann 0,79 Prozent auf 13.510,74 Punkte.

"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", hatte Präsident Donald Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten./la/jha/