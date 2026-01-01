DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,24 -0,8%Nas23.820 +0,9%Bitcoin73.004 -1,8%Euro1,1977 +0,8%Öl67,16 +2,2%Gold5.084 +1,5%
Aktien Europa Schluss: Tech-Bilanzen und Fed verhindern höhere Gewinne

27.01.26 18:21 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,62 Prozent auf 5994,59 Punkte zu und baute somit seine moderaten Gewinne vom Wochenauftakt aus. Kurzzeitig ließ der Index wieder die runde Marke von 6.000 Punkten hinter sich.

Gegen größere Gewinne sprach nach Aussage von Marktteilnehmern die kurz bevorstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen, zuvorderst die der Tech-Giganten aus den USA. Auch die Sitzung der US-Notenbank Fed mit der Zinsentscheidung am Mittwochabend spreche für ein zurückhaltendes Agieren der Investoren.

Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,58 Prozent auf 10.207,80 Zähler. Seit Anfang des Jahres hält sich der "Footsie" über der 10.000er Marke mit einem Rekordhoch Mitte des Monats. Für den Schweizer SMI ging es am Dienstag um 0,56 Prozent auf 13.216,23 Punkte nach oben./bek/stw