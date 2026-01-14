DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +2,8%Nas23.761 +0,1%Bitcoin80.192 +2,6%Euro1,1646 -0,2%Öl65,31 +1,6%Gold4.611 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Zcash nach Korrektur fast verdoppelt: Technische Signale stützen bullische Prognose Zcash nach Korrektur fast verdoppelt: Technische Signale stützen bullische Prognose
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich zum Start der US-Berichtssaison

13.01.26 18:07 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag zum Start der US-Berichtssaison relativ wenig bewegt und keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der EuroStoxx 50 schloss 0,22 Prozent höher bei 6.029,83 Punkten. Der Leitindex FTSE 100 sank hingegen um 0,03 Prozent auf 10.137,35 Zähler. Der Schweizer SMI gab um 0,44 Prozent auf 13.368,38 Punkte nach.

Wer­bung

Frische US-Inflationsdaten hatten nur kurzfristig einen stützenden Einfluss auf die Notierungen. So stiegen die Verbraucherpreise im Dezember wie erwartet um 2,7 Prozent. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, betrug unverändert 2,6 Prozent. Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zeigen die Preisdaten weiterhin keine nennenswerten Effekte durch die Zollpolitik der US-Regierung. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, habe die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen.

"Der Markt befindet sich klar im Modus der Risikoverdrängung", konstatierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Solange die Hoffnung auf eine besonnene Geldpolitik dominiere, rückten geopolitische Belastungsfaktoren in den Hintergrund. Damit scheine die laufende Neujahrsrally vorerst intakt zu sein, so Emden./edh/nas