Aktien Europa Schluss: Verluste nach einer Woche mit Rekordständen

31.10.25 18:19 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben und damit insgesamt eine recht uneinheitliche Handelswoche hinter sich gebracht. Positive Impulse von den US-Börsen, wo starke Quartalsberichte von den Techgiganten Amazon und Apple für gute Stimmung sorgten, schwappten nicht auf Europa über.

"Die Musik spielt aktuell wieder auf der anderen Seite des Atlantiks, in den Vereinigten Staaten, wo nicht zuletzt das Boomthema Künstliche Intelligenz die Kurse weiter hochtreibt", sagte ein Marktbeobachter.

Der EuroStoxx 50 verlor letztlich 0,65 Prozent auf 5.662,04 Punkte und verbuchte damit auch ein kleines Wochenminus von 0,2 Prozent. Am Mittwoch noch hatte der Leitindex der Euroregion ein Rekordhoch bei rund 5.734 Punkten erreicht.

Außerhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 am Freitag um 0,44 Prozent auf 9.717,25 Punkte nach, was ein Minus von 0,7 Prozent bedeutet für die vergangenen fünf Handelstage. Noch im Wochenverlauf hatte aber auch der "Footsie" sich in Rekordhöhen emporgeschwungen.

Für den Schweizer SMI hingegen geht eine trübe Woche zu Ende. Am Freitag ging es um 0,61 Prozent auf 12.234,50 Punkte nach unten, und in der gesamten Woche damit um 2,7 Prozent.

Letztlich brachte nach Einschätzung von Experten auch das viel beachtete Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Partei- und Regierungschef Xi Jinping keinen Durchbruch in Sachen Handelshemmnisse durch Zölle.

"Die Handelszölle bleiben eine Last, die den Welthandel weiter bremst", hieß es etwa in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. Zudem hatte auch der US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen an eine erneute Zinssenkung im Dezember im Zaum gehalten und die Stimmung an den Börsen damit abgekühlt./ck/nas