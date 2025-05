Aktien Frankfurt: Dax-Anleger vor dem Wochenende in Rekordlaune

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag ein Rekordhoch erreicht. Dieses steht nun bei rund 23.529 Punkten. Seine Rally, die im April nach dem ersten Zollschock begonnen hatte, setzte der deutsche Leitindex damit fort. Am Nachmittag gewann er 0,62 Prozent auf 23.498 Zähler.

Anfang April war der Dax bis auf knapp 18.490 Punkte abgesackt, weil US-Präsident Donald Trump massive Zollpakete bekannt gegeben und China mit Gegenmaßnahmen reagiert hatte. Seitdem hat der deutsche Leitindex in seiner kräftigen Erholung um bis zu gut 27 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn liegt er mit 18 Prozent im Plus.

Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 notiert derweil noch etwas unter seiner Bestmarke, die im März aufgestellt wurde. Er legte am Freitag um 0,5 Prozent zu.

Für den MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 0,59 Prozent hoch auf 29.729 Punkte. Ihm fehlt bis zu seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2021 noch ein gutes Stück.

Treiber der Rally am Aktienmarkt ist die Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump letztlich seinem Ruf als "Deal-Maker" gerecht wird. Eine erste Einigung im Zollstreit hatte er am Vortag mit Großbritannien vermeldet. Gespräche zwischen den USA und China werden zudem am Wochenende erwartet. Eine Aussage von Trump an diesem Freitag, wonach Zölle in Höhe von 80 Prozent auf chinesische Waren richtig erscheinen, hinterließ im Dax letztlich kaum Spuren.

Analyst Sören Hettler von der DZ Bank hält angesichts der inzwischen wieder guten Stimmung am Aktienmarkt fest, dass die akute Panik von Anfang April nicht berechtigt gewesen sei, dasselbe aber auch für übertriebenen Optimismus hinsichtlich Trumps künftiger Handelspolitik gelten dürfte.

In der Bilanzsaison hierzulande ging es nach der Zahlenflut am Vortag nun etwas gemächlicher weiter. Aus dem Dax berichtete die Commerzbank, die in ihrem Abwehrkampf gegen die italienische UniCredit einen überraschend starken Jahresstart hinlegte. Das passe zum guten Abschneiden anderer Banken im ersten Quartal, sagten Händler. Außerdem strebt die Commerzbank zu Beginn des dritten Quartals den nächsten Aktienrückkauf an. Die Aktien zogen um 1,8 Prozent an.

Krones (KRONES) bekräftigte nach einem Umsatz - und Ergebnisplus zum Jahresauftakt seine Prognose. Die Märkte des Unternehmens seien weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin robust, teilte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen mit. Die Krones-Aktien gewannen nach jüngst starkem Lauf weitere 3,9 Prozent und kratzten am Rekordhoch.

Rheinmetall (Rheinmetall) kamen von ihrem gleich zum Auftakt markierten Rekordhoch von 1.744 Euro wieder etwas zurück und verloren zuletzt 0,8 Prozent. Andere deutsche Rüstungstitel wie HENSOLDT und RENK gaben ebenfalls nach. Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan hob derweil sein Kursziel für die Rheinmetall-Papiere von 1.400 auf 2.100 Euro an./ajx/jha/