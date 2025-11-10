DAX23.975 +1,7%Est505.663 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,51 +5,0%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.009 +1,4%Euro1,1569 +0,1%Öl63,88 +0,3%Gold4.087 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow freundlich erwartet -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Barrick Mining-Aktie gewinnt: Kräftiger Gewinnanstieg - Auch Umsatz zieht an Barrick Mining-Aktie gewinnt: Kräftiger Gewinnanstieg - Auch Umsatz zieht an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

Aktien Frankfurt: Dax-Erholung macht Jahresendrally wieder möglich

10.11.25 14:34 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax-Erholung macht Jahresendrally wieder möglich | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.980,1 PKT 410,1 PKT 1,74%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns haben zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt die Hoffnung auf eine Jahresendrally wieder aufleben lassen. Nach zwei schwächeren Wochen gewann der DAX am Nachmittag 1,77 Prozent auf 23.988 Zähler.

Wer­bung

Die Unterstützung für den deutschen Leitindex im Bereich 23.500 Punkte hatte am Freitag ein weiteres Mal gehalten, eine noch deutlichere Korrektur wurde damit zunächst verhindert. Nun es geht darum, die runde 24-000-Punkte-Marke wieder nachhaltig zu überwinden. Frank Sohlleder, Analyst beim Broker ActivTrades, stellte klar: "Es bedarf mehr als nur einer kurzfristigen Erholung, um die Saisonalität zu bestätigen und die Jahresendrallye mit Substanz zu untermauern."

Im Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), dem bislang längsten der US-Geschichte, bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen. Gelingt im Regierungsstreit eine Einigung, weicht Unsicherheit aus dem Markt, Konjunkturdaten können wieder veröffentlicht werden und Anleger bekommen ein besseres Bild über die Lage in der Wirtschaft.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Montag 1,42 Prozent auf 29.204 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,7 Prozent zu.

Wer­bung

In der Berichtssaison machte in dieser Woche im Dax der Rückversicherer Hannover Rück den Anfang - und überzeugte mit den Zahlen für das dritte Quartal und dem Ausblick. Die Papiere gewannen 4,3 Prozent.

Commerzbank (Commerzbank) gewannen 6,2 Prozent, angetrieben von einer "Buy"-Empfehlung der Deutschen Bank. Die Anteile des Energietechnikkonzerns Siemens Energy profitierten mit plus 5,7 Prozent von einer Hochstufung auf "Buy" durch Jefferies.

Der Stahlkonzern Salzgitter wird aufgrund der weiterhin schwachen Nachfrage vorsichtiger für das Gesamtjahr. Die Titel legten dennoch um 6,7 Prozent zu. Die neuen Ziele lägen in etwa im Rahmen der Erwartungen, hieß es aus dem Handel. Auch die Aussagen zum kommenden Jahr kamen gut an.

Wer­bung

Den Aktien des Halbleiterausrüsters Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) verhalfen weitere Kaufempfehlungen, diesmal von Jefferies und der UBS, um 9,9 Prozent nach oben. Die Ende Oktober entstandene Kurslücke ist damit aber noch immer nicht geschlossen. Die Papiere des Finanzdienstleisters Hypoport (Hypoport SE) verteuerten sich um 5,1 Prozent. Hier kamen die Zuversicht des Unternehmens in puncto Geschäftsentwicklung 2026 gut an./ajx/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:00DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
14:34Aktien Frankfurt: Dax-Erholung macht Jahresendrally wieder möglich
14:19EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
14:07Porsche CEO Oliver Blume to step down
13:30Überraschende Quartalszahlen: Siemens Healthineers, BMW und Aixtron in der Analyse
13:30Überraschende Quartalszahlen: Siemens Healthineers, BMW und Aixtron in der Analyse
13:30Überraschende Quartalszahlen: Siemens Healthineers, BMW und Aixtron in der Analyse
13:30Überraschende Quartalszahlen: Siemens Healthineers, BMW und Aixtron in der Analyse
mehr