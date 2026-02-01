DAX25.137 +0,6%Est506.064 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.626 +0,2%Bitcoin56.737 -0,4%Euro1,1819 -0,3%Öl69,21 +2,8%Gold4.975 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Gemini Space Station-Aktie bricht drastisch ein: Massenexodus aus der Chefetage, vorläufige Zahlen enttäuschen Gemini Space Station-Aktie bricht drastisch ein: Massenexodus aus der Chefetage, vorläufige Zahlen enttäuschen
Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Aktien Frankfurt: Dax klettert deutlich über 25.000 Punkte - Bayer brechen ein

18.02.26 14:23 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax klettert deutlich über 25.000 Punkte - Bayer brechen ein | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.137,1 PKT 138,7 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 25.199 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten verzeichnete ein Plus von 0,29 Prozent auf 31.537 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,8 Prozent an.

Wer­bung

Nach seinem Rekordhoch vor gut fünf Wochen bei fast 25.508 Punkten hatte der Dax Ende Januar sein Jahrestief bei 24.266 Zählern markiert. Die Charthürde bei 25.000 Punkten erwies sich in den zurückliegenden Wochen als zäher Widerstand. Geopolitische Spannungen, Zinsunsicherheit und Befürchtungen um Disruptionen in der Wirtschaft durch Künstliche Intelligenz (KI) und wegen hoher Bewertungen im US-Technologiesektor hatten belastet. Martin Utschneider, Kapitalmarktexperte beim Broker RoboMarkets, sieht das wichtigste deutsche Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige indes einen intakten Aufwärtstrend.

An der Dax-Spitze erholten sich am Mittwoch die Anteile des Index-Schwergewichts Siemens mit einem Plus von mehr als vier Prozent etwas von ihren jüngsten Einbußen. Auch Heidelberg Materials machten mit plus 3,8 Prozent weiter Boden gut. Infineon profitierten von starken Geschäftszahlen und Prognosen des US-Halbleiterherstellers Analog Devices.

Die Anleger von Bayer dagegen erlebten nach dem starken Vortag ein Kursdebakel. Nachdem die Anleger tags zuvor mit einem Plus von mehr als 7 Prozent einen Milliardenvergleich in den USA zunächst als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen, ging es am Mittwoch um fast 11 Prozent runter.

Wer­bung

Ein Kernpunkt bleibe trotz der Vergleichsankündigung die Frage, was passiert, wenn der Supreme Court nicht zugunsten von Bayer entscheidet, erklärten die Analysten der Barclays-Bank. Aus Sicht des Experten Peter Spengler von der DZ Bank ist der Glyphosat-Vergleich in den USA zudem ein "teuer erkaufter Schritt zu mehr Planungssicherheit". Spengler stufte die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" ab.

Brenntag (Brenntag SE) rutschten als zweitschwächster Dax-Wert nach Bayer um 4,5 Prozent ab und reagierten damit auf den Kurseinbruch beim niederländischen Chemikalienhändler IMCD nach dessen Geschäftszahlen.

Im Nebenwerteindex SDAX honorierten die Anleger die Jahreszahlen des Anlagenbauers Dürr mit einem Kursplus von 6,8 Prozent. Nach Zahlenvorlage verteuerten sich auch die Titel des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) um 2,9 Prozent./ajx/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:34Börse am Mittwoch: DAX freundlich - 25.000-Punkte-Marke wieder deutlich überschritten
15:24Fast neue Airbus A320neo werden ausgeschlachtet
15:24D-AIZY: Erster umgerüsteter Airbus A320 von Lufthansa ist wieder im Einsatz
15:20Trading Idee: DAX - Rücklauf nach erneutem Test der 25.200er-Marke
15:06Lufthansa wertet Kabinen in 38 Airbus A320 auf
15:05Volkswagen: Andreas Mindt folgt auf Michael Mauer als Chefdesigner
14:55Everllence: Private-Equity-Fonds wie Blackstone, EQT und CVC bieten für Volkswagen-Tochter
14:50Bayer proposes $7.25B plan to settle Roundup cancer lawsuits
mehr