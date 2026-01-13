DAX25.291 -0,5%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.457 -0,4%Euro1,1653 +0,1%Öl65,99 +0,8%Gold4.636 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026 Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026
Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach beeindruckender Rekordrally

14.01.26 14:46 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach beeindruckender Rekordrally | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.291,5 PKT -129,2 PKT -0,51%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sieben Handelstagen mit Rekorden hat der DAX am Mittwoch moderat angegeben. Anleger werden nervöser, zumal die US-Börsen nach Verlusten am Dienstag erneut schwächer erwartet werden. Überraschend starke Handelsdaten aus China, die am Morgen noch gestützt hatten, rückten in den Hintergrund. Die am Nachmittag veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus den USA fielen gemischt aus, weshalb von ihnen kaum Impulse ausgingen.

Wer­bung

Der deutsche Leitindex sank um 0,5 Prozent auf 25.307 Zähler, nachdem er tags zuvor erstmals die Schwelle von 25.500 Punkten übersprungen hatte. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab zuletzt um 1,4 Prozent auf 31.800 Punkte nach.

"Hinter den Rekorden wächst die Vorsicht", schrieben die Analysten von Index-Radar. Doch auch wenn es in den USA am Vortag zu einem "leisen Rückzug" am Aktienmarkt gekommen sei, könne von einer Kapitalflucht keine Rede sein. Allerdings werde am Markt inzwischen wohl zunehmend mit stärkeren Börsenschwankungen gerechnet.

In den USA stiegen die Erzeugerpreise im November im Vergleich zum Oktober stärker als erwartet. Zugleich aber legten die Einzelhandelsumsätze deutlicher als erwartet zu.

Wer­bung

Unter den Dax-Werten sackten FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit minus 4,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit November 2024. JPMorgan-Analyst David Adlington verwies in einer Studie zu dem Dialysespezialisten auf die US-Grippesaison, die bereits im Dezember und damit früher als erwartet startete. In der Folge seien mehr Behandlungen versäumt worden, weshalb das Management prüfe, ob sich die Auswirkungen nur auf die Therapie-Treue beschränkten oder auch die Sterblichkeit beträfen.

DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) verloren 1,1 Prozent und litten unter einer aus Bewertungsgründen gestrichenen Kaufempfehlung der US-Bank Goldman Sachs.

Bayer (Bayer) dagegen gewannen an der Dax-Spitze 5,5 Prozent zu. Konzern untermauerte seinen Wachstumsambitionen im Pharmageschäft. "Wir haben jetzt fünf große Blockbuster-Kandidaten", sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. In den kommenden Jahren bis in die 2030er Jahre hinein erwartet der Manager auch daher "extrem gutes" Wachstum. Zudem könnte bald eine Entscheidung des obersten US-Gerichts über eine Annahme eines womöglich wegweisen Falles in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat anstehen.

Wer­bung

RWE (RWE) stiegen um 1,6 Prozent. Analysten wie die von Bernstein Research sehen den Energiekonzern als Gewinner der Windkraft-Auktionen in Großbritannien. RWE habe sich den Löwenanteil der ausgeschriebenen Projekte auf See gesichert, hieß es. Zudem gab die Beteiligungsgesellschaft KKR eine strategische Partnerschaft mit RWE bekannt.

United Internet (United Internet) waren mit minus 4,6 Prozent Schlusslicht im MDax. MWB Research sieht nach der erfolgreichen Migration der 1&1-Mobilfunkkunden und dem internen Verkauf von Versatel keine neuen Kurstreiber. Der Aktienkurs sei seit Mitte November um rund 25 Prozent gestiegen und weiteres Aufwärtspotenzial angesichts der aktuellen Bewertung nicht mehr sichtbar, schrieb Analyst Thomas Wissler und strich seine Kaufempfehlung./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:02Commerzbank-Aktie zwischen Übernahmefantasie und Eigenständigkeit
14:56Anleger werden zurückhaltender: DAX nach siebentägiger Rekordrally mit Abgaben
14:46Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach beeindruckender Rekordrally
14:43Airbus startet Demonstrator für satellitengestützte 5G-Technologie
14:21Airbus testet 5G-Funknetz aus dem All
13:09Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: STRABAG, Exxon Mobile, Chevron - Update: DAX Discount Short 
12:30DAX - 10er-EMA im 4h-Chart weiter Wegweiser
12:25Börse Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus
mehr