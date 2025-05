Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zieht weiter an - Starke Wochenbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Feiertagspause ist der DAX am Freitag stark in den Mai gestartet. Mit guten Vorgaben aus Übersee stieg der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 1,35 Prozent auf 22.799,99 Punkte. Damit zeichnet sich der achte Gewinntag in Folge sowie ein Wochenplus von 2,5 Prozent ab - der Rekord von 23.476 Punkten aus dem März rückt immer näher.

"Die Anleger hoffen, dass die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft erfolgreicher verlaufen als die ersten 100 Tage für die US-Wirtschaft unter einem Präsidenten Donald Trump", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Bereits im April hatte der Dax um 1,5 Prozent zugelegt. Grund war die Erholungsrally nach dem Kurseinbruch wegen des von den USA losgetretenen, weltweiten Zollkonflikts.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen zog am Freitagmorgen um 1,03 Prozent auf 29.034,32 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,2 Prozent hoch./gl/jha/