Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Eine allgemein freundliche Stimmung am Frankfurter Aktienmarkt sorgte für eine schwächere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,34 Prozent auf 129,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,64 Prozent.

Im Handelsverlauf hatte der Dax ein Rekordhoch erreicht, während die Anleger einen Bogen um Bundesanleihen machten. Anleiheexperten der Landesbank Hessen-Thüringen verwiesen zudem auf jüngste Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. In den vergangenen Tagen hatten mehrere US-Notenbanker deutlich gemacht, dass sie es mit Zinssenkungen nicht eilig haben, was die Renditen an den Anleihemärkten generell stützt.

Ein Anstieg der Renditen zeigte sich auch bei britischen Staatsanleihen. In der Laufzeit von zehn Jahren ging es um 0,05 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent nach oben. Die Inflation in Großbritannien hat sich im April deutlich verstärkt. Die Jahresrate stieg von 2,6 auf 3,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 15 Monaten./jkr/he