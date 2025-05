Deutsche Anleihen: Verluste nach jüngster Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag ihre jüngste Erholung erst einmal gestoppt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel nach drei Gewinntagen in Folge um 0,29 Prozent auf 130,20 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,60 Prozent.

Zuletzt hatten Aussagen von US-Notenbankern deutlich gemacht, dass sich die Fed bei Zinssenkungen weiter Zeit lassen dürfte. Derzeit seien die Auswirkungen der Handelspolitik der US-Regierung noch nicht abzuschätzen, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic.

Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, hatte sich zu Beginn der Woche ganz ähnlich geäußert. Er sagte auf einer Banken-Konferenz, dass es weder im Juni noch im Juli abzuschätzen sei, wie sich die konjunkturelle Lage weiter entwickeln werde. Die nächsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank stehen Mitte Juni und Ende Juli auf dem Programm. Danach wird die Fed erst im September wieder regulär über die Zinsen entscheiden.

Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe bewegten am Dienstag kaum. In Deutschland waren die Preise auf Herstellerebene im April den zweiten Monat in Folge gesunken. In der Eurozone hat sich die Verbraucherstimmung im Mai stärker als erwartet verbessert./la/he