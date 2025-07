Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne nach US-Zolldeal mit Japan

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Für Hoffnung sorgte ein "massives" Handelsabkommen mit Japan, das US-Präsident Donald Trump verkündete.

Der deutsche Leitindex DAX stieg im frühen Handel um 0,74 Prozent auf 24.221 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,82 Prozent auf 31.382 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein Prozent.

"Japan hat in den Verhandlungen mit den USA gerade noch einmal die Kurve bekommen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC. Der Deal mit Trump sei die Bestätigung dafür, dass sich Gespräche doch lohnen können und nicht vergebens sind. Die Anleger in Frankfurt hofften nun darauf, dass Japans Deal eine Art Blaupause für ein Abkommen mit der Europäischen Union sein kann./la/mis