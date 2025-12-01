Aktien Frankfurt Eröffnung: Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember holprig verlaufen. Die Tokioter Börse trübte am Montagmorgen ein wenig die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei stand aufgrund von Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck. Der Dax gab im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 23.733 Zähler nach.

In Japan wurde eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte. Schwache Konjunkturdaten gab es derweil aus China, die dortigen Börsen legten indes zu.

Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Montagmorgen um 0,3 Prozent auf 29.858 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab um 0,4 Prozent nach./bek/zb