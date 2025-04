Aktien Frankfurt Eröffnung: Starke Quartalsberichte treiben Dax weiter hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das deutsche Börsenbarometer DAX hat am Dienstag seinen positiven Lauf fortgesetzt und dabei von gut aufgenommenen Quartalsberichten profitiert. Im Fokus steht auch das GfK-Konsumklima für Mai. Es zeigt, dass die Stimmungslage unter den Verbrauchern in Deutschland zwar trüb ist, sich aber etwas aufgehellt hat und besser ausfiel als prognostiziert.

Obendrein dürften Berichte des "Wall Street Journal" und der Nachrichtenagentur Bloomberg über ein Einlenken des US-Präsidenten Donald Trumps in Sachen Zölle für die Autoindustrie für zusätzlich gute Stimmung sorgen. Hier soll es nun Erleichterungen geben.

Nach bereits fünf freundlichen Handelstagen stieg der deutsche Leitindex kurz nach dem Börsenauftakt um 0,5 Prozent auf 22.373 Punkte. Tags zuvor war der Dax kurzzeitig sogar wieder auf 22.443 Punkte gestiegen und hatte sich damit von seinem Monatstief um gut 21 Prozent erholt.

Die Kursdelle seit dem von US-Präsident Trump angekündigten "Tag der Befreiung" der USA durch massive Zollpakete wurde wieder ausgeglichen, wodurch der Leitindex allerdings nun technisch auf Widerstand stößt, um deutlich weiter zu steigen. Das zeigte sich bereits zum Wochenstart, als die Gewinne bis Handelsschluss weitgehend abbröckelten.

"Die aktuelle Rally ist beeindruckend", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Allerdings lasse die Kaufbereitschaft nach. "Das Handelsvolumen bei den 40 Dax-Aktien war am Vortag so niedrig, wie zuletzt am US-Feiertag im Februar." Zudem bleibe die politische und handelspolitische Lage schwankungsreich.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg zum Börsenstart um 0,4 Prozent auf 28.423 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent auf 5.175 Punkte nach oben./ck/jha/