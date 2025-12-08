DAX24.097 +0,3%Est505.725 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 +2,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.562 +1,4%Euro1,1652 +0,1%Öl62,92 -1,5%Gold4.209 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
Top News
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Aktien Frankfurt: Nach zähem Start legt Dax leicht zu

08.12.25 14:22 Uhr
Aktien Frankfurt: Nach zähem Start legt Dax leicht zu | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.100,3 PKT 72,1 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex DAX am Montag noch eine kleine Schippe draufgelegt. Am frühen Nachmittag war der Aufschlag mit 0,3 Prozent auf 24.102 Punkte aber überschaubar. Die abwartende Haltung dürfte vor allem der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed geschuldet sein.

Wer­bung

Seit dem Tief vom November bei unter 23.000 Zählern hatte sich das Börsenbarometer um viereinhalb Prozent nach oben gearbeitet und zuletzt auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte stieg am Montag um 0,7 Prozent auf 29.895 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 lag moderat im Plus.

Am US-Anleihemarkt waren die Renditen zuletzt wieder gestiegen. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere kletterte am Montag auf den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. "Nach zuletzt zwei positiven Wochen in Serie könnten die steigenden Zinsen die bisherige Mini-Weihnachtsrally des Dax ausbremsen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit steigenden Zinsen gehen perspektivisch höhere Finanzierungskosten und womöglich Gewinndruck bei Unternehmen einher.

Wer­bung

Mit Blick auf die bevorstehende Fed-Sitzung zur Wochenmitte warnt Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan vor zu hohen Erwartungen. Denn mit einer Zinssenkung werde inzwischen fest gerechnet. Der Aktienmarkt sei wieder in Sichtweite der Höchststände, da könnten die Anleger mit Blick auf das nahe Weihnachtsfest dem Drang zu Gewinnmitnahmen erliegen.

An der Spitze des Dax stiegen die Aktien von Bayer um 4,6 Prozent, angetrieben von einer Empfehlung der Bank JPMorgan. Ein negativer Kommentar von Morgan Stanley drückte dagegen den Kurs der GEA-Aktien am Ende des Dax um 5,3 Prozent nach unten.

Auch in der zweiten Reihe sorgten Analysten für Bewegung. So ließ ein Kaufvotum der Bank Jefferies den Kurs des Online-Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 um 3,4 Prozent zulegen. Eine Kaufempfehlung der Citigroup für RENK bescherte den Papieren des Panzergetriebe-Herstellers ein Plus von 5,5 Prozent.

Wer­bung

Die Aussicht auf eine Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) ließ dessen Aktienkurs um 25 Prozent nach oben schnellen. Der US-Stahlhändler Worthington Steel will Klöckner übernehmen. In diesem Fahrwasser und auch dank einer Kaufempfehlung der Bank UBS gewannen Salzgitter 6 Prozent. Der Stahlkonzern agiert auch im Stahlhandel.

Die Aktien von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) stiegen um 1 Prozent. Der Auftragsbestand des Marineschiffbauers hat sich auf Jahressicht um mehr als die Hälfte erhöht. Die Papiere von Stabilus (Stabilus SE) büßten 7 Prozent ein. Die Aussagen des Autozulieferers zum Geschäftsjahr 2025/2026 kamen am Markt nicht gut an./bek/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:18DAX setzt sich leicht nach oben ab - 24.000er-Marke wieder umkämpft
14:51Übernahme von Standorten von Spirit Aerosystems: Airbus erhöht Mitarbeiterzahl um 4000
14:27VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
14:22Aktien Frankfurt: Nach zähem Start legt Dax leicht zu
13:50Deutsche Börse-News: "Alles dreht sich um die Fed" (Wochenausblick)
13:38Bereits bestbezahlter Aufseher: Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef soll fast 50 Prozent mehr Geld bekommen
13:30Automobil-Sektor im Fokus: BMW, Mercedes Benz, Volkswagen und Porsche in der Analyse
13:30Automobil-Sektor im Fokus: BMW, Mercedes Benz, Volkswagen und Porsche in der Analyse
mehr