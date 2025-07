Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwach auf Tagestief - Zoll-Sorgen sind zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat nach der jüngsten Erholung seine Verluste vom Wochenbeginn am Dienstag ausgeweitet und auf seinem Tagestief geschlossen. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich vorerst weiter zurück. Marktexperte Andreas Lipkow sprach von ausgedehnten Gewinnmitnahmen bei zahlreichen Mitgliedern im Leitindex. "Die Investoren bleiben vorsichtig und schauen mit zunehmender Spannung in Richtung 9. Juli." Bis dahin sollen die Verhandlungsergebnisse zwischen den USA und den anderen Ländern in Bezug auf den Handelskonflikt bekannt gegeben werden. Lipkow sieht dabei "viel Überraschungspotenzial".

Mit einem Abschlag von 0,99 Prozent auf 23.673,29 Punkte ging der Dax aus dem Xetra-Handel. Damit sank er zugleich unter die gleitende 21-Tage-Linie, die derzeit bei etwas unter 23.760 Punkten verläuft und den kurzfristigen Trend anzeigt. Der MDAX fiel um 0,77 Prozent auf 30.247,39 Zähler.

Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um moderatere 0,39 Prozent auf 5.282,43 Punkte abwärts, während die Börsen in London und Zürich leicht zulegten. In den USA bot sich derweil zum Börsenschluss in Europa ein gemischtes Bild. Während der Dow Jones Industrial weiter in Richtung Rekordhoch stieg, das er Anfang Dezember 2024 erreicht hatte, gaben die rekordhohen, technologielastigen Nasdaq-Indizes nach.

"Der Dax hat jetzt alle Kursgewinne vom Freitag verloren und noch etwas mehr", kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die Hoffnung auf einen erneuten Anlauf auf das Rekordhoch dürfte erst wieder zurückkehren, wenn Klarheit über den Handel mit den USA herrsche und die "drakonischen sektoralen Zölle" wegfielen. "Ansonsten sieht es in den nächsten Tagen trübe aus am deutschen Aktienmarkt"./ck/stw