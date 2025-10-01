DAX24.149 +1,1%Est505.588 +1,1%MSCI World4.315 +0,2%Top 10 Crypto16,38 +3,3%Nas22.704 +0,2%Bitcoin100.462 +3,4%Euro1,1726 -0,1%Öl65,40 -2,5%Gold3.867 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gewinnmitnahmen: Rüstungsexporte für Millionen nach Israel Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gewinnmitnahmen: Rüstungsexporte für Millionen nach Israel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

Aktien Frankfurt Schluss: Dax zieht kräftig an und trotzt US-'Shutdown'

01.10.25 17:54 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax zieht kräftig an und trotzt US-'Shutdown' | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.149,5 PKT 268,7 PKT 1,13%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch dem sogenannten "Shutdown" in den USA eindrucksvoll getrotzt. Nach einem verhaltenen Start drehte er schon bald ins Plus und legte letztlich um 0,98 Prozent auf 24.113,62 Punkte zu. Dies bedeutete den vierten Gewinntag in Folge für den deutschen Leitindex, der zudem erstmals seit einem Monat wieder die Marke von 24.000 Punkten überwand. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um weitere 0,63 Prozent auf 30.459,59 Punkte bergauf.

Wer­bung

Auch in Europa jagte der US-Shutdown den Anlegern keine Angst ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,9 Prozent fester. In London und mehr noch in Zürich standen ebenfalls klare Gewinne zu Buche. Dagegen verzeichneten die New York Börsen nur bescheidene Kursaufschläge.

Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Die Demokraten und Republikaner schoben einander gegenseitig die Schuld zu. An den Börsen gehe man gleichwohl davon aus, dass sich die konjunkturellen Konsequenzen in Grenzen halten und sich über kurz oder lang Republikaner und Demokraten einigen werden, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank./gl/he

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

18:11VW, Bosch, Thyssenkrupp: Wie können Stellenstreichungen in der Industrie verhindert werden? - Podcast
18:05ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax zieht kräftig an und trotzt US-'Shutdown'
17:57Aufschläge in Frankfurt: DAX schließt mit Gewinnen
17:54Aktien Frankfurt Schluss: Dax zieht kräftig an und trotzt US-'Shutdown'
17:4524.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX schließt zum Start ins Schlussquartal höher - US-Shutdown im Fokus
16:34WG-Gesucht, ZF Friedrichshafen, Nike, Volkswagen, Fraud Factories - das war Mittwoch, 01.10.2025
16:29September 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
16:27Airbus eröffnet neue Produktionshalle für A321XLR-Tanks in Augsburg
mehr