DAX25.237 +0,8%Est506.120 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 +2,8%Nas22.918 +1,0%Bitcoin57.159 +0,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,19 -1,0%Gold5.052 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Airbus 938914 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab
JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Anleger fahren wegen Iran-Konflikt weiter auf Sicht

20.02.26 15:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.901,9 PKT 40,0 PKT 0,58%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen einer nach wie vor möglichen Eskalation des Konfliktes zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bleiben die Anleger am Freitag an den New Yorker Börsen vorsichtig. Leichten Druck auf die Notierungen brachten zudem Daten zum US-Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2025 sowie Inflationssignale.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 49.178 Zähler nach. Damit konsolidiert das Börsenbarometer weiterhin unter der Marke von 50.000 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 6.853 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 trat mit 24.791 Zählern quasi auf der Stelle./bek/he

Mehr zum Thema S&P 500

16:50Apple-Klage gegen YouTuber Jon Prosser: Kooperation statt Widerstand
16:17Bericht: FAA-Aufsicht über United-Airlines-Wartung unzureichend
16:14Verrat im Silicon Valley: Iraner sollen Google-Geheimnisse an Teheran weitergegeben haben
16:04Here’s what Paramount would have to do for Netflix to walk away from its Warner Bros. deal
16:03Streaming-Clients im Test: Google, Amazon, Apple - oder Raspi?
16:01Insights Ahead: Apple Hospitality REIT's Quarterly Earnings
16:00Applied Materials Unusual Options Activity For February 20
16:00Earnings Outlook For Erie Indemnity
mehr