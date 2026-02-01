DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +5,8%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.360 +7,3%Euro1,1804 +0,3%Öl70,94 -0,4%Gold5.203 +1,1%
Aktien New York: Anleger optimistisch vor Nvidia-Zahlen

25.02.26 20:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.948,6 PKT 58,5 PKT 0,85%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA haben die US-Börsen am Mittwoch ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,6 Prozent auf 49.460 Punkte, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 6.944 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,3 Prozent auf 25.307 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.

"Angesichts der hohen Erwartungen werden Anleger heute Abend in Nvidias Bilanz versuchen, das sprichwörtliche Haar in der Suppe zu finden." Es dürfe daher "nichts schiefgehen, sonst könne die Stimmung schnell kippen". Ähnlich sehen dies die Experten von Index-Radar: "Der Chipkonzern gilt als Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex." Angesichts der massiven Investitionsprogramme der großen Tech-Konzerne erwarte der Markt mehr als gute Zahlen. Nur deutlich bessere Aussichten dürften neue Dynamik entfachen. "Alles darunter könnte als 'nicht gut genug' gewertet werden." Die Aktie von Nvidia notierte zuletzt 2,0 Prozent im Plus.

Ein wenig Erleichterung herrscht auch beim Thema Zölle, nachdem US-Präsident Donald Trumps Rede an die Nation ohne neue Zolldrohungen ausgekommen ist. Der Supreme Court hatte Trump vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt.

Neben Nvidia wird nachbörslich auch der Software-Konzern Salesforce mit Zahlen in den Blick rücken. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 30 Prozent verloren - die kleine Stabilisierung von plus 4,1 Prozent am Vortag eingerechnet. Zuletzt notierten Salesforce 3,1 Prozent fester.

Das Photovoltaik-Unternehmen Firstsolar (First Solar) enttäuschte vor allem mit seinem Umsatzausblick für 2026, was der Aktie ein Minus von 14 Prozent einbrockte. Die Papiere von Axon Enterprise schnellten hingegen um 18 Prozent hoch. Der Hersteller der Elektroschockpistole Taser übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen. Die Titel von Cava (CAVA Group) gewannen 25 Prozent. Die Schnellrestaurantkette überzeugte trotz schwieriger Bedingungen mit einem optimistischen Ausblick./edh/he

