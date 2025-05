Aktien New York Ausblick: Aussicht auf neue Zölle auf Filme belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche dürften die US-Aktienmärkte am Montag nachgeben. Das Hin und Her der US-Regierung in puncto Zölle geht in eine weitere Runde und verunsichert die Anleger erneut. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme belastete im vorbörslichen Handel die Kurse großer Medienkonzerne und Streaming-Anbieter.

Für den Leitindex Dow (Dow Jones Industrial) dürfte es zur Startglocke um 0,6 Prozent nach unten gehen. Der Broker IG berechnete den Dow rund eine Stunde vor Handelsbeginn mit 41.080 Punkten. In der vergangenen Woche war der Dow um drei Prozent gestiegen. Der NASDAQ 100 wird am Montag zum Auftakt gut ein Prozent schwächer erwartet, er dürfte wieder unter die Marke von 20.000 Zählern fallen.

US-Präsident Donald Trump will im Ausland produzierte Filme mit hohen Zöllen belegen. Auf der Plattform Truth Social kündigte er an, das Handelsministerium sofort zu ermächtigen, einen Zoll von 100 Prozent auf alle im Ausland produzierten Filme zu erheben, die in die Vereinigten Staaten kommen.

Das drückte vorbörslich auf die Kurse von Branchengrößen wie Netflix, Warner Bros Discovery, Paramount Global und Walt Disney. Sie verloren zwischen 2,5 und 5,5 Prozent.

Für Aufsehen sorgt an den US-Börsen zudem der Rücktritt von Warren Buffet. Der legendäre Investor will mit 94 Jahren und nach mehr als einem halben Jahrhundert die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben. Nachfolger soll zum Jahresende der Top-Manager Greg Abel werden.

Das "Orakel von Omaha" trete nun ab, schrieb Analyst Brian Meredith von UBS. In dem Ort im Bundesstaat Nebraska hat die Holdinggesellschaft ihren Sitz. Die Aktien von Berkshire Hathaway hatten am Freitag ein Rekordhoch erreicht und fielen am Montag vorbörslich um 2,7 Prozent./bek/jha/