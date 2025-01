Aktien New York Ausblick: Deutliche Einbußen - Kalte Dusche für KI-Euphorie

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte werden zum Wochenauftakt mit erheblichen Verlusten erwartet. Grund dafür ist die Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek, das unter Investoren Befürchtungen wegen der hohen Bewertungen etablierter Konzerne mit Ausrichtung auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weckte. Entsprechend drohen der Technologiebranche die stärksten Einbußen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit minus 0,7 Prozent auf 44.120 Punkte. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex noch einen Gewinn von rund zwei Prozent verzeichnet. Der technologielastige NASDAQ 100 wird am Montag 3,5 Prozent tiefer bei 21.010 Punkten erwartet, nachdem er in der Vorwoche ein Plus von gut anderthalb Prozent erzielt hatte.

Die Nachricht über Erfolge neuer KI-Modelle von DeepSeek setzte den US-Technologiesektor unter Verkaufsdruck. In den App-Store-Downloads von Apple ist die KI-Software, die erst vorige Woche auf den Markt kam, bereits an die Spitze gelangt. Im Fokus stehen die niedrigen Kosten für die Nutzung der KI-Modelle von DeepSeek sowie der Umstand, dass sie offenbar mit leistungsschwächeren KI-Chips auskommen als Produkte etablierter Anbieter. Experten wollen die jüngsten Entwicklungen dennoch nicht überbewerten, denn bahnbrechend Neues habe DeepSeek nicht geliefert. Gleichwohl könnte die Debatte eine Konsolidierung der teils hohen Bewertungen im Tech-Bereich auslösen, so ein Börsianer.

So fielen die Aktien des auf KI-Anwendungen spezialisierten Halbleiterkonzerns NVIDIA um 11,6 Prozent. Die Titel der ebenfalls im Bereich Künstlicher Intelligenz aktiven Unternehmen von Broadcom, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und der Google-Muttergesellschaft Alphabet A (Alphabet A (ex Google)) verbuchten Kursabschläge zwischen 2,3 und 11,2 Prozent. Der US-Telekomkonzern AT&T gewann mit Sonderangeboten und Bündelpaketen zum Jahresende deutlich unterdessen mehr Kunden für sich als erwartet. Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent. Unter dem Strich verdiente AT&T mit knapp 4,1 Milliarden Dollar aber fast doppelt so viel. Im vorbörslichen Handel gewann die Aktie 3,7 Prozent./edh/jha/