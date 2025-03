Vor EZB-Zinsentscheid: DAX nach Rekord höher -- Asiens Börsen in Grün -- Merck mit starkem Schlussquartal -- DHL kündigt Sparprogramm an -- Zalando, Lufthansa im Fokus

Am Vorabend hatten Hoffnungen auf eine weniger aggressive Zollpolitik gegenüber Mexiko und Kanada bereits die US-Börsen beflügelt. Neben dem anhaltenden Fokus auf Donald Trumps Handelspolitik, geopolitische Spannungen und das historische deutsche Finanzpaket rückt nun auch die Geldpolitik wieder stärker in den Mittelpunkt.

Nach dem starken Kurssprung am Vortag hat der DAX im frühen Handel am Donnerstag erneut zugelegt und eine neue Bestmarke erreicht. Nach den starken Schwankungen der letzten Tage scheint sich die Lage nun etwas zu beruhigen.

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich im Handel am Donnerstag klar in der Gewinnzone.

An den Märkten rechnet man weiterhin mit hoher Volatilität . Im Fokus steht insbesondere der Renditeanstieg an den Anleihemärkten, der durch das geplante 500-Milliarden-Euro-Schuldenpaket in Deutschland ausgelöst wurde.

Positive Impulse kommen aus Washington: US-Präsident Trump hat Ford , General Motors und Stellantis eine einmonatige Ausnahme von den Zöllen auf Importe aus Mexiko und Kanada gewährt.US-Handelsminister Lutnick kündigte zudem an, dass die Zölle nicht vollständig abgeschafft, aber in gewissem Maße angepasst werden sollen. Ob dies ausreicht, um einen umfassenden Handelskonflikt zu verhindern, bleibt unklar.

Der EURO STOXX 50 eröffnete 0,42 Prozent im Plus bei 5.409,93 Punkten und verbleibt in der Gewinnzone.

Europas Börsen zeigen sich nach der starken Rallye am Vortag am Donnerstag erneut höher.

Die Kurse an der Wall Street erholten sich am Mittwoch.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 1,14 Prozent auf 43.006,59 Punkte aus dem Handel. Zum Start hatte er noch um die Nulllinie notiert, war dann jedoch im Handelsverlauf klar in die Gewinnzone gestiegen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging um 1,46 Prozent stärker bei 18.552,73 Zählern aus der Sitzung. Er hatte bereits leicht höher eröffnet, war im Verlauf dann jedoch zeitweise auch ins Minus gefallen, bevor er sich endgültig für den Weg nach oben entschieden hatte.

Die Aussicht auf eine gemäßigtere Vorgehensweise im Zollkonflikt mit Mexiko und Kanada sorgte am Mittwoch an der Wall Street für Beruhigung. US-Handelsminister Howard Lutnick kündigte eine schnelle Lösung des Streits mit den Nachbarländern und wichtigen Handelspartnern an. Es sei wahrscheinlich, dass man einen Kompromiss finden werde, dessen Ergebnis möglicherweise schon am Mittwoch bekanntgegeben werde, so der Minister. Kürzlich waren Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus beiden Ländern eingeführt worden.