Übernahmeangebot

Saudi Aramco erwägt ein Gebot für das Castrol-Geschäft von BP.

Saudi Aramco erwägt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Übernahmeangebot für das von BP zum Verkauf gestellte Schmierstoffgeschäft Castrol. Dies könnte dann mit der eigenen Schmierstofftochter Valvoline zusammengelegt werden, erfuhr Bloomberg von nicht genannten Quellen.

Wer­bung Wer­bung

Die Überlegungen des Ölgiganten befänden sich noch in einem frühen Stadium, heißt es in dem Bericht. Denkbar sei auch eine Offerte nur für Teile von Castrol. Besonders an den Castrol-Aktivitäten in schnell wachsenden Märkten wie Indien sei Aramco interessiert.

Vertreter von Aramco und BP lehnten eine Stellungnahme ab, schreibt Bloomberg. Im Londoner Handel verliert die BP-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,17 Prozent auf 4,07 Pfund, während die Aramco-Aktie um 1,18 Prozent auf 101,80 Saudi-Riyal sinkt.

DOW JONES