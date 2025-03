Schicksalsjahre

Die NIO-Aktie zeigt erste Anzeichen einer Erholung, doch kann der chinesische Elektroauto-Hersteller mit Branchenriesen wie Tesla und BYD mithalten? So schlägt sich NIO im hart umkämpften EV-Markt und so stehen die Chancen auf einen erfolgreichen Turnaround.

• NIO sieht sich harter Konkurrenz durch Tesla, BYD & Co. gegenüber

• Hoffnungsschimmer für taumelnde NIO-Aktie

• Weiterhin Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Rentabilität



Der chinesische Elektroauto -Hersteller NIO hat seine Investoren in den vergangenen Jahren häufig zum Schwitzen gebracht, konnte aber auch immer wieder Erfolge feiern. Nachdem das Papier mit einem Kurs von 9,07 US-Dollar in das Jahr 2024 gestartet war, stürzte der Kurs im Verlauf bis auf 3,61 US-Dollar. Bei 7,71 US-Dollar stieß die Aktie schließlich auf einen Widerstand. Seit dem Höchststand im Januar 2021, als ein NIO-Anteilsschein zeitweise 66,99 US-Dollar kostete, ist der Aktienkurs um beinahe 94 Prozent gefallen auf zuletzt 4,35 US-Dollar an der NYSE (Stand: Schlusskurs vom 5. März 2025). Seit Jahresbeginn steht allerdings bislang lediglich ein kleiner Abschlag von nur 0,23 Prozent an der Kurstafel.

Schicksalsjahre für NIO?

Nun könnte aber die Zeit gekommen sein, die für NIO alles verändert, da der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) eine entscheidende Wendung nimmt, wie der indische Bildungskanal Apna Kal betont. So befinde sich der Elektrofahrzeugmarkt mit Hauptakteuren wie Tesla und BYD inzwischen in einer Übergangsphase, in der er vom frühen Adoptionsstadium zu einem breiten Massenmarkt reife. Denn während Elektroautos in einigen Regionen, wie China und Teilen Europas, bereits einen erheblichen Marktanteil erobert haben, ist die globale Marktdurchdringung noch nicht vollständig erreicht. Dabei stellt sich vielen Anlegern die Frage: Kann NIO mithalten und sich ebenfalls einen Platz an der Spitze sichern?

Hoffnungsschimmer für NIO

Starke Auslieferungszahlen lassen Hoffnung für den chinesischen Tesla-Konkurrenten aufkommen. So konnte NIO im Gesamtjahr 2024 221.970 Fahrzeuge ausliefern - 39 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage scheint demnach weiterhin robust zu sein. Zum Jahresende hin konnte der Elektroauto-Hersteller sogar neue monatliche und auch vierteljährliche Auslieferungsrekorde erzielen: Während im Dezember 2024 31.138 Fahrzeuge und damit 73 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert wurden, stieg die Gesamtzahl für das vierte Quartal 2024 um 45 Prozent auf 72.689 Auslieferungen. Angesichts der großen Konkurrenz ist dieses Wachstum beeindruckend.

NIO verfügt daneben über einige Wettbewerbsvorteile, die dem Unternehmen helfen könnten, sich stärker im EV-Markt zu positionieren, wie Apna Kal festhält. Die eigene Batteriewechsel-Technologie stellt einen einzigartigen Verkaufsfaktor dar und könnte NIO von Konkurrenten abheben, die auf traditionelle Ladeinfrastrukturen angewiesen sind. Das Fahrzeugdesign und Innovationen sprechen außerdem potenzielle Kunden an, die auf der Suche nach Premium-EV-Optionen sind. Die Einführung teurerer Modelle könnte demnach dazu beitragen, sein Geschäft zu stärken.

Rentabilitätsbedenken bleiben bestehen

Ein Problem bleibt jedoch weiterhin bestehen, wie auch die jüngste Zahlenvorlage für das dritte Quartal 2024 zeigt. Denn NIO steht weiterhin vor Herausforderungen in Bezug auf seine Rentabilität. Die Ergebnisse fielen eher enttäuschend aus mit einem Verlust von 2,50 CNY je Aktie, nachdem Analysten mit minus 1,922 CNY gerechnet hatten. Der Umsatz lag derweil bei 18,67 Milliarden CNY, Analysten hatten 19,13 Milliarden CNY prognostiziert, nachdem NIO im Vorjahreszeitraum noch 19,066 Milliarden CNY umgesetzt hatte. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit relativ schnell Cash verbrannt - sollte es so weitergehen, dürfte NIO in den nächsten Jahren auf frisches Kapital angewiesen sein, gibt Apna Kal zu bedenken.

Kann NIO das Ruder herumreißen?

Entscheidend wird letztendlich sein, ob es NIO gelingt, die Produktion effizient zu skalieren und die Kosten zu kontrollieren. Wenn NIO es schafft, die steigenden Verkaufszahlen zu nutzen, um seine Fixkosten zu decken und sich der Rentabilität zu nähern, könnte die Aktie durchaus einen erheblichen Turnaround erleben.

Das in Kombination mit den Alleinstellungsmerkmalen, dem Potenzial zur Gewinnung neuer Kunden sowie den starken Auslieferungszahlen könnte dafür sprechen, dass die NIO-Aktie in diesem Jahr kräftig ansteigen könnte. Bei TipRanks zeigt sich derweil allerdings ein gemischteres Bild: Von insgesamt sechs bewertenden Wall Street-Analysten rät lediglich einer zum Kauf, vier zum Halten und ebenfalls einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,25 US-Dollar und damit aber immerhin mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Niveau (Stand: Daten vom 5. März 2025).



