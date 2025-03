10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit klaren Gewinnen.

2. Börsen in Fernost mit Aufschlägen

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,79 Prozent auf 37.715,53 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen 0,99 Prozent im Plus bei 3.375,12 Zählern. In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 2,72 Prozent auf 24.236,30 Indexpunkte zu.

3. ProSiebenSat.1 will wohl NuCom- und ParshipMeet-Anteile von General Atlantic erwerben

ProSiebenSat.1 verhandelt mit dem Finanzinvestor General Atlantic über einen möglichen Erwerb von dessen Minderheitsbeteiligungen an Nucom und ParshipMeet. Davon ausgenommen sind Verivox bzw. Flaconi, wie der Medienkonzern mitteilte. Zur Nachricht

4. Beige Book: US-Wirtschaft verzeichnet leichte Belebung

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit Mitte Januar leicht verbessert. Sechs Distrikte meldeten keine Veränderung, vier ein bescheidenes oder moderates Wachstum, während zwei einen leichten Rückgang verzeichneten, wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt. Zur Nachricht

5. Volkswagen stellt neues Elektro-Kleinfahrzeug als Up-Nachfolger vor

Volkswagen (VW) hat einen Entwurf für einen vollelektrischen Nachfolger des einstigen Kleinstwagens Up präsentiert. Im Düsseldorfer Congress Center zeigte Europas größter Autobauer die Studie ID. Every1, die beim Design an den 2023 eingestellten Up anknüpft. Die Serienversion des neuen Einstiegsmodells soll 2027 folgen und rund 20.000 Euro kosten. Zur Nachricht

6. BigBear.ai-Aktie vor Bilanzvorlage im Fokus

Nach US-Börsenschluss präsentiert BigBear.ai seine Kennzahlen für das abgelaufene Quartal und Geschäftsjahr. Was Analysten erwarten

7. Diese Aktien rücken in den MDAX auf

Die Zeitenwende spiegelt sich nach wie vor in den Indizes der Deutschen Börse wider. In knapp drei Wochen steigt nun der Panzergetriebe-Hersteller RENK vom SDAX in den MDAX auf. Auch DWS und flatexDEGIRO steigen in den MDAX auf. Hypoport, SCHOTT Pharma und Siltronic müssen ihre Plätze im MDAX räumen. Zur Nachricht

8. GFT erwartet Gewinnrückgang

Der Softwareanbieter GFT Technologies hofft mittelfristig auf ein deutliches Plus bei Umsatz und Ergebnis - und rechnet dennoch mit einem Wegbrechen der Gewinne. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteurte sich der WTI um 0,26 auf 66,65 Dollar, während Brent um 0,35 auf 69,71 Dollar anstieg.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0802 US-Dollar und damit mehr als am Vortag.