Aktien New York Ausblick: Deutliche Verluste von Tech-Aktien erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Von deutlichen Einbußen im Technologiesektor dürfte zur Wochenmitte das Geschehen an den US-Börsen geprägt sein. Ein überraschend schwacher Auftragseingang des weltweit größten Chip-Maschinenbauers ASML (ASML NV) lastet am Mittwoch auf der Stimmung für die Halbleiterbranche. Erschwerend hinzu kommen verschärfte Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China durch die US-Regierung.

Der NASDAQ 100 in dem sowohl die niederländische ASML als auch der US-KI-Chip-Riese NVIDIA enthalten sind, wird rund eine Stunde vor Handelsbeginn 1.4 Prozent schwächer erwartet. Der Broker IG berechnete den Index zuletzt mit 18.560 Punkten. Nvidia sackten im vorbörslichen Aktiengeschäft um 6,5 Prozent ab. ASML sanken in Europa um 4,6 Prozent.

Außerhalb der Tech-Welt sind die Vorzeichen weniger schlecht. Für den Leitindex Dow Jones Industrial wird von IG mit 40.340 Zählern lediglich ein kleines Minus indiziert.

Mit verschärften Einschränkungen für Lieferungen von Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) nach China beschert die US-Regierung Nvidia Einbußen in Milliardenhöhe. Der Konzern werde eine Belastung von 5,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Lagerbeständen und Kaufzusagen verbuchen, hatte das Unternehmen mitgeteilt.

Das zusammen mit unerwartet schwachen Aufträgen von ASML im ersten Quartal zieht auch die Kurse anderer Branchengrößen mit nach unten. Vorbörslich büßten Micron (Micron Technology), Broadcom, Applied Materials und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) zwischen 4 und zu 7 Prozent ein.

Erfreut reagierten Anleger hingegen darauf, dass United Airlines mit der Quartalsbilanz gleich zwei Ausblicke gab. Eine Prognose für den Fall, dass sich die Geschäfte im Laufe des Jahres halbwegs wie ursprünglich erwartet entwickeln. Und eine Prognose für den Fall einer Rezession in den USA. Diese neue Übersichtlichkeit verhalf den Aktien der Airline vorbörslich zu einem Plus von 6,4 Prozent./bek/mis