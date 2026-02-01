DAX24.847 +0,2%Est506.018 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 -1,4%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.330 -0,7%Euro1,1808 +0,1%Öl66,63 +0,5%Gold4.920 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- PayPal, Zalando, Samsung, SK Hynix, Bayer, BioNTech, NVIDIA, Microsoft, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Aktien New York Ausblick: Dow steht quasi still - Paypal unter Druck

03.02.26 14:10 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt dürfte sich am Dienstag an den US-Börsen zunächst nicht viel tun. Der Dow Jones Industrial, der sich am Vortag dem Rekordhoch von Mitte Dezember stark angenähert hatte, dürfte zum Auftakt auf der Stelle treten. Der Broker IG berechnete den Dow gut eine Stunde vor Handelsbeginn quasi unverändert zum Vortag.

Wer­bung

Der NASDAQ 100 wurde ein halbes Prozent höher indiziert bei 25.870 Zählern. Größter vorbörslicher Verlierer im Index waren die Aktien des Zahlungsdienstleisters PayPal, die um 7 Prozent absackten. Das Unternehmen blieb im Schlussquartal mit dem Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Es ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc (HP) führt. Dessen Aktien waren zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen.

Ganz anders die Aktien des Technologiekonzerns Palantir, die vorbörslich um 10 Prozent zulegten. Die geschäftliche Dynamik habe sich zum Jahresende 2025 auf breiter Front beschleunigt, schrieb Analyst Brent Thill von der US-Bank Jefferies zur Quartalsbilanz von Palantir.

Bewegung gab es im Pharmasektor. Aktien von Pfizer verloren 3,6 Prozent. Der Gewinn des Unternehmens je Aktie im vierten Quartal liegt laut Händlern deutlich unter der Markterwartung. Papiere von Merck & Co (Merck) traten vorbörslich auf der Stelle. Die Umsatzprognose des Dow-Schwergewichts für das laufende Jahr blieb hinter den Erwartungen zurück.

Wer­bung

Leicht im Minus lagen PepsiCo-Aktien. Der Getränke- und Snack-Hersteller senkt für wichtige Marken wie Lay's und Doritos die Preise um bis zu 15 Prozent./bek/jha/