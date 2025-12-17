DAX24.039 -0,2%Est505.712 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +1,4%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.354 -0,6%Euro1,1726 -0,2%Öl59,88 +1,8%Gold4.337 +0,8%
Aktien New York Ausblick: Leichte Gewinne erwartet nach starkem Jahr des Dow

17.12.25 14:24 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte sind an den US-Aktienmärkten leichte Gewinne zu erwarten. Der Dow Jones Industrial, der am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen war, anschließend aber einen Rücksetzer hinnehmen musste, wird rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG 0,3 Prozent im Plus indiziert bei 48.240 Punkten.

Mit einem Aufschlag von rund 13 Prozent seit Jahresbeginn habe der Dow bislang mehr als doppelt so stark abgeschnitten wie im langjährigen Mittel, merkte die Bank HSBC an. "Nach einem schwierigen ersten Quartal war es sogar eines der stärksten Jahre der jüngeren Börsenhistorie". Im Auftaktquartal hatte der Dow leicht nachgegeben, in den folgenden Quartalen aber aufgedreht.

Mit dem von großen Tech-Unternehmen dominierten NASDAQ 100 dürfte es zum Auftakt am Mittwoch um 0,3 Prozent nach oben gehen. Vorbörslich stiegen die Aktien des Schwergewichts Amazon um gut 1 Prozent. Der Online-Händler will Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI investieren, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Aktien von Warner Bros. Discovery (Warner Bros Discovery) (WBD) fielen vorbörslich um 1,4 Prozent. Der Hollywood-Riese hat seinen Aktionären die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfohlen. Stattdessen favorisiert WBD weiterhin einen Deal mit dem konkurrierenden Bieter Netflix. Dessen Aktien gewannen vorbörslich 1,6 Prozent, während Paramount-Aktien um gut zwei Prozent fielen./bek/jha/