DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Aktien New York Ausblick: Schwung für den Dow ebbt ab - Nasdaq leicht im Plus

06.01.26 14:38 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Anknüpfen des Dow Jones Industrial an den Vortagsrekord scheint am Dienstag zum Start unwahrscheinlich. Nach seinem schwungvollen Auftakt in das neue Börsenjahr taxierte der Broker IG den US-Leitindex eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,1 Prozent tiefer auf 48.926 Punkte. Für eine erneute Bestmarke wäre ein Anstieg bis auf 49.210 Punkte notwendig.

Andere US-Indizes könnten sich am Dienstag etwas besser schlagen, nachdem ihr Jahresauftakt bislang gemäßigter verlief als beim Dow. Neben dem S&P 500 gilt dies auch für den NASDAQ 100, den IG zuletzt 0,2 Prozent höher bei 25.443 Zählern berechnete. Zu ihren Bestmarken bleibt aber noch etwas Abstand.

Der Dow hatte sich am Vortag mit seinem Rekord positiv abgehoben, was nach dem Angriff der USA auf Venezuela unter anderem mit hochspringenden Aktien aus dem Ölsektor begründet wurde. Politisch rücken nun US-Ansprüche auf die Kontrolle über Grönland in den Mittelpunkt. Die europäischen Länder stellen sich hinter das Land, das zum Königreich Dänemark gehört, aber autonom ist.

Joshua Stone von der UBS sieht nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro die Chance, dass sich für Ölunternehmen, die in Venezuela vertreten sind, mittelfristig ein neues Wachstumsfeld ergibt. Aus dem Dow können die Chevron-Aktien vorbörslich mit plus einem Prozent an ihre Vortagsrally anknüpfen.

Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem angehobenen Umsatzausblick auf das dritte Quartal für eine positive Schlagzeile. Die Titel des Halbleiterherstellers zogen vorbörslich um vier Prozent an. Experte Mark Lipacis von Evercore ISI betonte, dass dies nur vier Wochen nach einer bereits erfolgten Zielerhöhung passiere. Er ist davon überzeugt, dass die Firma von einem Nachschubzyklus profitieren wird, der in Kürze an Dynamik gewinnen sollte.

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des NVIDIA-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin bekanntgegeben. Die Nvidia-Aktien notierten vorbörslich mit plus 0,8 Prozent. Sie waren damit der beste unter den sieben bedeutendsten US-Technologiewerten.

Wegen Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Titel des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea zogen vorbörslich um 5,5 Prozent an, nachdem sie vom Analysehaus Evercore ISI in Erwartung eines beschleunigten Zyklusses empfohlen wurden. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird derweil JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick, dessen Papiere vorbörslich um 1,3 Prozent anzogen./tih/jha/

