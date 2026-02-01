DAX25.006 ±-0,0%Est506.065 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -5,4%Nas23.240 ±0,0%Bitcoin57.840 -1,8%Euro1,1905 -0,1%Öl69,31 +0,3%Gold5.040 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 TUI TUAG50 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
TSMC-Aktie im KI-Rausch: Chip-Gigant sprengt mit Januar-Zahlen alle Erwartungen TSMC-Aktie im KI-Rausch: Chip-Gigant sprengt mit Januar-Zahlen alle Erwartungen
Darum legen die Ölpreise etwas zu Darum legen die Ölpreise etwas zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Dow bleibt auf Rekordkurs

10.02.26 16:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat seine Rekordserie am Dienstag ausgebaut. Gleich zum Start erreichte der US-Leitindex mit 50.561 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte. Zuletzt verbuchte er einen Zuwachs von 0,59 Prozent auf 50.431 Punkte.

Wer­bung

Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 sank um 0,15 Prozent auf 25.230 Zähler. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.967 Zählern.

Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägen am Dienstag erneut das Geschehen. Preisdaten und Einzelhandelsumsätze hatten kaum Einfluss./ajx/he