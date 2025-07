Aktien New York: Dow im Plus - Zoll-Vereinbarung mit Japan stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Zoll-Abkommen zwischen den USA und Japan hat den Standardwerten an der Wall Street zur Wochenmitte etwas Auftrieb gegeben. Anleger hoffen, dass es auch zu einer Art Blaupause für ein Abkommen mit der Europäischen Union werden könnte und sind vorerst erleichtert. Konjunktursorgen könnten nun etwas kleiner werden. Quartalszahlen stehen ebenfalls im Fokus, vor allem die nachbörslich erwarteten Kennziffern des E-Autoherstellers Tesla und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)).

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 44.681 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 6.322 Zähler aufwärts. Der NASDAQ 100 sank hingegen um 0,2 Prozent auf 23.027 Punkte./edh/he