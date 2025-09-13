DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.902 -0,5%Nas22.117 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,55 +1,9%Gold3.646 +0,3%
Aktien New York: Dow nach Rekordhoch leicht im Minus

12.09.25 16:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.120,1 PKT 77,1 PKT 0,35%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der zuletzt starke US-Aktienmarkt hat am Freitag eine Verschnaufpause eingelegt. Zwar schwangen sich die Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) noch einmal zu weiteren Rekorden auf, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,26 Prozent auf 45.988 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von gut einem Prozent an. Der S&P 500 notierte zuletzt wenig verändert bei 6.584 Punkten. Sowohl dieser marktbreite Aktienindex als auch der Dow hatten am Donnerstag Höchststände erreicht. Der Nasdaq 100 stieg am Freitag um 0,10 Prozent auf 24.017 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,31 Prozent auf 22.111,90 Punkte.

Am Donnerstag hatten erneut schwache Daten vom heimischen Arbeitsmarkt und erwartungsgemäße Inflationszahlen die Erwartung einer moderaten Senkung der Leitzinsen in der kommenden Woche zementiert. Selbst einen großen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten halten einige Beobachter für möglich.

Zum Wochenschluss kamen weitere enttäuschende Konjunkturdaten hinzu. Die Stimmung der Verbraucher hat sich im September stärker als erwartet eingetrübt./la/nas

