DAX24.445 +0,1%Est505.657 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,63 +1,0%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.604 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord in Sicht -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen
Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co. Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

EQS-Adhoc: REPLOID Group AG: REPLOID Group AG beteiligt sich an der HEROSAN Healthcare GmbH – strategische Ausrichtung auf nachhaltige Tiernahrungsprodukte und Produktionen.

03.10.25 12:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
REPLOID Group AG Inhaber-Akt
2.100,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kooperation
REPLOID Group AG: REPLOID Group AG beteiligt sich an der HEROSAN Healthcare GmbH – strategische Ausrichtung auf nachhaltige Tiernahrungsprodukte und Produktionen.

03.10.2025 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Wels, 03.10.2025
REPLOID Group AG gibt bekannt, dass sie sich an der HEROSAN Healthcare GmbH beteiligt und damit ihr Engagement in den wachstumsstarken Märkten für nachhaltige Tiernahrungsprodukte sowie Erzeugung ausbaut. Der Einstieg in das Unternehmen erfolgt über 2-Phasen. Im Jahr 2025 erwirbt die REPLOID Group AG mehr als 30% der Unternehmensanteile, um im Jahr 2026 über eine bereits notariell vereinbarte “step-up Option” auf 100% Unternehmensanteile erhöhen zu können.  

HEROSAN verfolgt eine klare, auf Nachhaltigkeit, Verantwortung und gesunde Tierernährung ausgerichtete, europaweite Wachstumsstrategie. Mit einem breiten Produktangebot von Futtermischungen mit Hanf und Insektenprotein über funktionale Pilzkomponenten bis zu ausgewählten Fleischprodukten, positioniert sich HEROSAN als Anbieter eines qualitativ hochwertigen Premium- und Qualitätssortiments für Haustiere in Fachmärkten, im Lebensmitteleinzelhandel sowie E-Commerce.

Mit dem Einstieg bei HEROSAN erweitert die REPLOID Group AG ihr Beteiligungsportfolio strategisch um ein sehr stark wachstumsfähiges Unternehmen in einem zukunftsträchtigen Marktsegment. Ziel dieser Beteiligung und Zusammenarbeit ist es, HEROSAN in den nächsten Jahren zu einem der führenden Futtermittelproduzenten Europas zu positionieren.
 


Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No. 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.
 
Aussender: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53/2 OG
4600 Wels
Österreich
Ansprechpartner: Philip Pauer
CEO REPLOID Group AG
Tel.: +43 660 4755556
E-Mail: investors@reploid.eu
Internet: https://reploid.eu/
ISIN(s): AT0000A3HRX5 (Aktie)
Börse(n) Wiener Börse (Direct Market Plus)

 

03.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2207210

IPO geplant, IPO planned;
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2207210  03.10.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf REPLOID Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf REPLOID Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt

DatumMeistgelesen
Wer­bung