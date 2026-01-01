DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,22 +1,4%Nas23.773 +0,4%Bitcoin78.680 +0,7%Euro1,1671 +0,3%Öl63,83 +1,3%Gold4.601 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Schwarzbuch Börse 2025: Die waren die größten Kapitalvernichter im vergangenen Jahr Schwarzbuch Börse 2025: Die waren die größten Kapitalvernichter im vergangenen Jahr
Apple-Aktie fester: Siri wird künftig Google-KI Gemini nutzen - Alphabet knackt 4 Billionen US-Dollar Börsenwert Apple-Aktie fester: Siri wird künftig Google-KI Gemini nutzen - Alphabet knackt 4 Billionen US-Dollar Börsenwert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

Aktien New York: Dow stabilisiert sich - S&P 500 setzt Rekordkurs fort

12.01.26 20:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.771,1 PKT 99,7 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.978,5 PKT 12,2 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre anfänglich moderaten Verluste im Handelsverlauf aufgeholt und tendieren leicht im Plus. Zunächst hatte der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell für etwas Belastung gesorgt. Zudem hatte sich Trump auf die großen Kreditkartenanbieter eingeschossen und ihnen wegen ihrer Zinspraktiken gedroht.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt um 0,1 Prozent höher bei 49.528 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6.978 Punkte und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch. An der Technologiebörse Nasdaq stieg der NASDAQ 100 um 0,2 Prozent auf 25.818 Zähler.

Die Papiere der Kreditkartenanbieter Visa, MasterCard und American Express büßten zwischen 1,5 und 4,0 Prozent ein. US-Präsident Trump fordert eine einjährige Obergrenze für Kreditkartenzinsen. Laut dem Analysten Matt Britzman von Hargreaves Lansdown würde dies die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche auf den Kopf stellen.

Von der Angelegenheit in Mitleidenschaft gezogen wurden auch Papiere aus der Bankenbranche, bei der die Anleger auch gespannt auf die in dieser Woche beginnende Berichtssaison warten. Titel der US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), die am Dienstag den Zahlenreigen eröffnet, fielen um 2,0 Prozent, jene der Citigroup um 3,4 Prozent.

Wer­bung

Positiv fielen dagegen die Aktien von Walmart auf, die an der Dow-Spitze um 3,6 Prozent zulegten. Die Aktie des Handelskonzerns steigt demnächst auch in den technologiewertelastigen Leitindex Nasdaq 100 auf. Außerdem kooperiert der Konzern mit dem Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)), um KI-gestütztes Einkaufen anzubieten.

Die Aussicht auf einen KI-Deal mit Apple hievte die Alphabet-Papiere auf ein weiteres Rekordhoch und erstmals über die Marke von 4 Billionen US-Dollar. Zuletzt notierten die Anteilsscheine der Google-Muttergesellschaft 0,5 Prozent im Plus und damit wieder unter der 4-Billionen-Marke. Apples verbesserte Sprachassistentin Siri soll künftig von der KI-Technologie Gemini von Google gesteuert werden.

In der Bieterschlacht um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers (Warner Bros Discovery) zieht der Konkurrent Paramount (Paramount Skydance) vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot des Streaming-Riesen Netflix vorzuziehen. Netflix will für rund 83 Milliarden Dollar lediglich das Studio- und Streaming-Geschäft übernehmen. Paramount bietet 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern. Das Management von Warner sprach sich für das Netflix-Angebot aus, das letzte Wort haben aber die Anteilseigner. Die Warner-Aktien verloren zuletzt 1,6 Prozent, während Paramount um 0,4 Prozent zulegten und Netflix stagnierten.

Wer­bung

Verluste von 1,2 Prozent verzeichneten die Anteilsscheine des Krankenversicherers UnitedHealth. Laut dem "Wall Street Journal" kritisierte ein Senatsausschuss die Geschäftspraktiken des Unternehmens mit Blick auf den Umgang mit der öffentlichen Krankenversicherung Medicare.

Einen Kurssprung um gut 14 Prozent gab es beim Nebenwert Ani Pharmaceuticals (Biosante Pharmaceuticals), der laut dem Barclays-Analysten Glen Santangelo einen "beeindruckenden Ausblick" ablieferte./edh/nas

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:59Bakkt stock surges 20% after move on stablecoin payments strategy
20:35Google-DNS-Sperren: Pariser Gericht stärkt Rechteinhaber gegen Streaming-Piraten
20:28Google Moves to Simplify AI-Driven Shopping as Retailers Show Support
20:16What a 10,000-Share Insider Sale Says About Photronics Stock
20:13Aktien New York: Dow stabilisiert sich - S&P 500 setzt Rekordkurs fort
20:02NASDAQ Composite aktuell: So performt der NASDAQ Composite nachmittags
20:00Peering Into JetBlue Airways Corp's Recent Short Interest
19:23Apple Picks Google Gemini to Power Siri
mehr