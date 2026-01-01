DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,5%Nas23.541 +0,6%Bitcoin78.980 -1,5%Euro1,1690 -0,3%Öl60,51 -2,0%Gold4.484 +0,9%
Aktien New York: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu

06.01.26 19:28 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch und steuert zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zu. Zuletzt betrug der Aufschlag knapp ein Prozent auf 49.432 Zähler.

Investoren setzten im Dow auf solche Aktien, die zuletzt eher hinterhergehinkt waren. Dazu zählten die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth, des Farben- und Lackherstellers Sherwin Williams (Sherwin-Williams), des Software-Entwicklers Salesforce und der Baumarktkette Home Depot. Nicht selten wechseln Anleger im neuen Börsenjahr die Favoriten.

Der NASDAQ 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,7 Prozent aufwärts auf 25.586 Zähler. Der marktbreite S&P 500 stieg um ein halbes Prozent auf 6.937 Punkten.

Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem höheren Umsatzziel für das dritte Geschäftsquartal für eine positive Überraschung. Die Aktien des Halbleiterherstellers zogen um 10 Prozent an. Experte Mark Lipacis vom Investmenthaus Evercore ISI wies darauf hin, dass Microchip erst vor vier Wochen die Ziele schon einmal erhöht hat.

Im Fahrwasser von Microchip gewannen auch Micron (Micron Technology) Technology, NXP Semiconductor (NXP Semiconductors), Texas Instruments und Analog Devices zwischen 5,7 und 8 Prozent.

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des NVIDIA-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser gab den Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekannt und sprach von einer großen Nachfrage. Die Nvidia-Aktien stiegen zunächst um gut 2 Prozent, gab die Gewinne dann aber wieder ab.

Anteilsscheine des Augenheilspezialisten Staar Surgical (STAAR Surgical Company) litten stark unter einer geplatzten Übernahme. Die schweizerische Alcon will Staar Surgical nun doch nicht übernehmen, weil die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar letztendlich zu groß war. Staar Surgical brachen um gut 10 Prozent ein.

Nach Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Papiere des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea stiegen um 8 Prozent nach einer Empfehlung von Evercore ISI. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird derweil die Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick, dessen Papiere um 7,7 Prozent zulegten./bek/nas