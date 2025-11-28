DAX23.875 +0,5%Est505.676 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 +2,8%Nas23.291 +0,3%Bitcoin79.908 +1,6%Euro1,1586 -0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.197 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street in Grün -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Broadcom, Lufthansa, Apple, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie erreicht neue Rekordmarke und nähert sich 2 Billionen-Dollar-Bewertung Broadcom-Aktie erreicht neue Rekordmarke und nähert sich 2 Billionen-Dollar-Bewertung
Delivery Hero-Aktie stark gesucht: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung Delivery Hero-Aktie stark gesucht: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Aktien New York: Erholung setzt sich fort - Verkürzter Handel an 'Black Friday'

28.11.25 16:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere Leitzinssenkung schon im Dezember die Kurse.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag zuletzt um 0,26 Prozent auf 47.552 Zähler zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von fast 3 Prozent an. Die Bilanz für den Monat November ist hingegen leicht negativ.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,23 Prozent auf 6.828 Punkte nach oben. Der NASDAQ 100 gewann 0,30 Prozent auf 25.314 Zähler. Mit Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn hat der technologielastige Index inzwischen seinen Rückstand auf Europas Börsen aufgeholt. Derzeit treibt das Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" die Kurse der Technologieunternehmen stark an./la/he