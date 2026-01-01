DAX24.850 ±-0,0%Est505.937 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -1,8%Nas23.480 +0,2%Bitcoin75.636 -0,6%Euro1,1753 ±-0,0%Öl65,85 +2,3%Gold4.955 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW Carl Zeiss Meditec 531370 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street leichter -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Investieren in KI-Aktien Investieren in KI-Aktien
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien New York: Etwas schwächer am Ende einer turbulenten Woche

23.01.26 15:57 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung ist der US-Aktienmarkt am Freitag mit leicht negativer Tendenz gestartet. Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor kurz nach dem Auftakt 0,66 Prozent auf 49.060 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,18 Prozent auf 25.472 Zähler nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,18 Prozent auf 6.901 Punkte abwärts. Alle drei Indizes stehen damit auf Wochensicht etwas im Minus./ajx/he