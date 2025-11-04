DAX23.919 -0,9%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,29 +0,6%Nas23.633 -0,9%Bitcoin90.814 -1,8%Euro1,1482 -0,3%Öl64,46 -0,6%Gold3.951 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Aktien New York: Gewinnmitnahmen nach Höhenflug

04.11.25 16:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Rekordkurs haben die US-Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz wieder einmal für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 47.168 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 6.809 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,9 Prozent auf 25.752 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index noch solide in den November gestartet und hatte sich seinem erst wenige Tage alten Rekordniveau genähert./edh/he