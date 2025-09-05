Aktien New York: Kaum noch Bewegung vor Arbeitsmarktdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag in den Stillstand übergegangen. Der Dow Jones Industrial, der schon am Vortag auf der Stelle getreten war, lag im frühen Handel mit 0,05 Prozent moderat im Plus bei 45.300 Punkten.

Der Arbeitsmarktbericht für August könnte weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500, die am Mittwoch zulegen konnten, bewegten sich ebenfalls kaum von der Stelle. Der Nasdaq 100 legte um 0,2 Prozent auf 23.458 Zähler zu, der S&P 500 lag ebenfalls mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.460 Punkten./bek/nas