DAX23.781 +0,8%ESt505.349 +0,4%Top 10 Crypto15,55 -1,3%Dow45.400 +0,3%Nas21.539 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,04 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI! Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI!
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien New York: Kaum noch Bewegung vor Arbeitsmarktdaten

04.09.25 15:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.545,8 PKT 48,1 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.468,1 PKT 19,8 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag in den Stillstand übergegangen. Der Dow Jones Industrial, der schon am Vortag auf der Stelle getreten war, lag im frühen Handel mit 0,05 Prozent moderat im Plus bei 45.300 Punkten.

Wer­bung

Der Arbeitsmarktbericht für August könnte weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500, die am Mittwoch zulegen konnten, bewegten sich ebenfalls kaum von der Stelle. Der Nasdaq 100 legte um 0,2 Prozent auf 23.458 Zähler zu, der S&P 500 lag ebenfalls mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.460 Punkten./bek/nas

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

17:15Why Trump wants US government stake in chipmaker Intel
17:07Google Chrome: AI startup Perplexity wants to buy browser
17:00India-UAE LNG Pact Becomes Pillar of U.S. Counter-China Strategy
16:55Why American Eagle Outfitters Stock Was Soaring Today
16:06ROUNDUP/Aktien New York: Kaum noch Bewegung vor Arbeitsmarktdaten
16:03Amazon.com's Options: A Look at What the Big Money is Thinking
16:03NetApp Up 14% in a Month: How Should Investors Play the Stock?
16:03Diesmal auch ein Roboter-Experte: KI-Abgänge von Apple zu Meta setzen sich fort
mehr