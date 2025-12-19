DAX24.296 +0,4%Est505.766 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 +4,6%Nas23.221 +0,9%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.341 +0,2%
Aktien New York: Moderate Erholung läuft weiter

19.12.25 16:05 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die leichte Erholung an den US-Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Große Sprünge gab es allerdings nicht. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 48.205 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, aber den Großteil seiner Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verlor und in der neuen Woche schwächelte. Sein Wochenverlust beläuft sich aktuell auf 0,5 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,6 Prozent auf 6.820 Punkte. Der NASDAQ 100, der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte weiter auf. Er stieg um 1,1 Prozent auf 25.305 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf leicht zugelegt./ck/nas