TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezemberr 2025

19.12.25 17:34 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:

MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh

SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio

SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera

TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25

08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25

10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25

14:30 USA: CFNA-Index 11/25

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

