Aktien New York: Nur noch kleine Gewinne nach starkem Jahresbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte etwas vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken, die Kursgewinne hielten sich aber in engen Grenzen. Die Zeichen könnten zumindest vorerst eher auf Konsolidierung stehen nach dem starken Jahresauftakt.

Wer­bung Wer­bung

Der Dow gewann zuletzt 0,2 Prozent auf 49.533 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 lag mit 0,1 Prozent im Plus bei 6.949 Zählern. Auch der NASDAQ 100 lag moderate 0,1 Prozent im Plus bei 25.657 Punkten./bek/jha/