Aktien New York: Ohne Schwung nach klarer Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei Tagen Erholung ist der US-Aktienmarkt am Freitag verhalten ins Rennen gegangen. Der Dow Jones Industrial notierte wenige Minuten nach dem Startgong knapp im Plus bei 40.076 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex zwar wieder klare Stärke gezeigt, kam allerdings nicht mehr an den höchsten Stand seit Montag von 40.376 Punkten heran. Die Wochenbilanz ist jedoch eindeutig positiv, wonach es nach dem schwachen Ostermontag ganz und gar nicht ausgesehen hatte.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,20 Prozent auf 5.496 Punkte. Für den Technologiewerte-Index NASDAQ 100 ging es um 0,17 Prozent auf 19.246 Punkte nach oben. Beide Indizes hatten am Vortag noch deutlicher zugelegt als der Dow und ihre Verluste seit der Anfang April von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zoll-Lawine weiter aufgeholt.

Im Spannungsfeld von Zöllen, Wirtschaftssorgen und Zinserwartungen bleibt die Stimmung der Anleger aber wackelig. Mitglieder der US-Notenbank sind besorgt wegen möglicher Folgen der aggressiven US-Zollpolitik für den Arbeitsmarkt. Im Fall einer höheren Arbeitslosigkeit will Notenbankdirektor Christopher Waller sinkende Zinsen nicht ausschließen./ajx/he