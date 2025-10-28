DAX24.314 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.708 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,29 -2,2%Gold3.959 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit! Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Aktien New York: Rekordrally läuft mit gedämpftem Schwung weiter

28.10.25 15:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.697,0 PKT 59,6 PKT 0,25%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.875,5 PKT 0,4 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally an den US-Börsen ist auch am Dienstag weitergelaufen. Allerdings ging dem Dow Jones Industrial, dem S&P 500 und dem NASDAQ 100 rasch die Luft aus und die Auftaktgewinne bröckelten etwas ab. Die Anleger halten sich vor den Geschäftszahlen großer Technologie-Konzerne wie Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) am Mittwoch oder Amazon und Apple am Donnerstag zurück. Obendrein steht zur Wochenmitte auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda.

Wer­bung

Der Dow sprang zum Handelsstart erstmal über 47.900 Punkte. Zuletzt gewann der bekannteste Wall-Street-Index 0,4 Prozent auf 47.730 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg knapp unter 6.900 Zähler und legte dann um 0,1 Prozent auf 6.882 Punkte zu. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 25.920 Punkte aufwärts.

Ökonomen erwarten am Mittwoch eine zweite Zinssenkung durch die Fed in diesem Jahr und verweisen auf zunehmende Risiken am US-Arbeitsmarkt. Die Entscheidung erfolgt zugleich in einem für die US-Notenbank schwierigen Umfeld, da wegen der Schließung zahlreicher Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits zuletzt kaum Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.

"Auch wenn sich der US-Arbeitsmarkt weiter abschwächen dürfte, sollte die Gesamtwirtschaft in naher Zukunft nicht in die Rezession abkippen", erwartet Portfolio-Manager Bruno Lamoral vom Vermögensverwalter DPAM und hält das Börsenumfeld in den USA für insgesamt gesund.

Wer­bung

Die Berichtssaison habe überdies gezeigt, dass die Stärke der US-Unternehmen nicht auf den Tech-Sektor begrenzt sei. Positive Gewinnrevisionen gebe es auch weit darüber hinaus, weshalb der Börsenaufschwung zuletzt allgemein stark ausgefallen sei. Mit Ausnahme der Branche für Basiskonsumgüter würden alle US-Sektoren derzeit über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt, der die längerfristige Entwicklung beschreibt./ck/jha/

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

16:20Apple ist jetzt 4.000.000.000.000 US-Dollar wert
16:12OpenAI restructures as public benefit corporation, Microsoft secures 27% stake
16:11Mit 500 Milliarden Dollar bewertet: Gesellschaftlicher Zweck: Microsoft und OpenAI bauen Partnerschaft um
16:00Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start im Plus
15:46Microsoft hält 27 Prozent an ChatGPT-Macher OpenAI
15:45Google bestätigt neue Fitbit-Hardware für 2026
15:43ROUNDUP/Aktien New York: Rekordrally läuft mit gedämpftem Schwung weiter
15:25Dank neuem iPhone: Apple erreicht als dritte Firma weltweit 4 Billionen Dollar Börsenwert
mehr