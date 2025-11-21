Aktien New York Schluss: Anleger greifen auf niedrigerem Niveau zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen wieder in die Verlustzone gedreht war, stieg um 1,08 Prozent und schloss mit 46.245,41 Punkten. Die Börsenwoche war mit einem Verlust des Dow von knapp 2 Prozent allerdings eine der schwächsten der zurückliegenden Monate.

Gefragt waren vor dem Wochenende vor allem Titel der "Old Economy" wie Coca-Cola, Nike, Home Depot und Merck & Co (Merck). Etliche große Tech-Aktien wie Oracle, Microsoft, Broadcom und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) wurden dagegen gemieden.

Für den NASDAQ 100 ging es um 0,77 Prozent auf 24.239,57 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500. Letzterer erholte sich am Freitag um 0,98 Prozent auf 6.602,99 Zähler./bek/he