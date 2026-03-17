DAX23.564 +0,5%Est505.739 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +2,7%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.341 +1,2%Euro1,1507 +0,7%Öl100,0 -3,7%Gold5.013 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen mit Gewinnen -- Banken-Beben: UniCredit will Commerzbank offiziell -- Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
Altcoins folgen Bitcoin: Kryptomarkt mit Wochenstart im Aufwind Altcoins folgen Bitcoin: Kryptomarkt mit Wochenstart im Aufwind
BioNTech-Aktie tiefer: Unternehmen schaut für neue Unternehmensführung gen USA BioNTech-Aktie tiefer: Unternehmen schaut für neue Unternehmensführung gen USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Erholung auch ohne Entspannung im Iran-Krieg

16.03.26 21:22 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Kursverlusten wegen des Iran-Krieges haben sich die Anleger am ersten Handelstag der dritten Kriegswoche etwas mutiger gegeben. Im Tagesverlauf nachgebende Ölpreise und eine Rally im Chipsektor sorgten am Montag für etwas Rückenwind an den Aktienmärkten. Ein Fass Öl der US-Sorte WTI, dessen Preis am Wochenende noch der 100-Dollar-Marke nahe stand, kostete zuletzt weniger als 94 US-Dollar.

Wer­bung

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende 0,83 Prozent auf 46.946,41 Punkte zu. Der Leitindex der Wall Street erholte sich damit von dem tiefsten Stand seit Ende November, auf dem er am Freitag angekommen war. Während der marktbreite S&P 500 um 1,01 Prozent auf 6.699,38 Zähler stieg, ging es für den technologielastigen NASDAQ 100 um 1,13 Prozent auf 24.655,34 Punkte nach oben.

Zu Beginn der dritten Kriegswoche im Nahen Osten ist auf diplomatischer Ebene weiterhin keine Bewegung in Sicht. Einem Medienbericht zufolge soll der Iran aber zwei unter indischer Flagge fahrenden Flüssiggastankern die sichere Fahrt durch die Straße von Hormus gewährt haben. Laut dem JPMorgan-Analysten Otar Dgebuadze wird nun darüber spekuliert, ob der Iran Schiffen aus Indien sowie China die Durchfahrt erlauben könnte./tih/stw