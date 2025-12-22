DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin75.094 -0,7%Euro1,1763 +0,4%Öl61,99 +2,4%Gold4.444 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien
Mehrere Top-Personen gehen - Was bedeutet das für die Zukunft der Berkshire Hathaway-Aktie? Mehrere Top-Personen gehen - Was bedeutet das für die Zukunft der Berkshire Hathaway-Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche

22.12.25 22:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre Gewinne von Ende letzter Woche etwas ausgebaut. Anleger setzten weiter auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema Künstliche Intelligenz als einer der Triebfedern. Zudem nimmt aktuell die Positionierung der Anleger in Aktien zu, und Fondsmanager halten weiterhin Rekordtiefstände an Barmitteln. Ihre Erwartungen hinsichtlich einer weiteren Rally überwiegen die Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen. Auch der Kurs der Notenbank wird aufmerksam beobachtet, wobei für das nächste Jahr zwei weitere Leitzinssenkungen eingepreist sind.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche um 0,47 Prozent auf 48.362,68 Punkte zu. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,64 Prozent auf 6.878,49 Punkte nach oben und damit weiter gen Rekordhoch. Der techwertelastige NASDAQ 100 stieg um 0,46 Prozent auf 25.461,70 Punkte./la/he