Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische Industrietitel der sogenannten Old Economy. Dazu zählten etwa Home Depot, Nike, Coca-Cola, Procter & Gamble (ProcterGamble) sowie Caterpillar. Sie verhalfen dem Dow zu einem Plus von 0,55 Prozent auf 49.266,11 Punkte.

Am Vortag hatte der Dow bei 49.621 Zählern ein Rekordhoch erreicht, anschließend waren die Kurse jedoch ins Minus gerutscht. Die ganz großen Sprünge nach oben blieben am Donnerstag aus, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda - womöglich mit Folgen für die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten.

Der den breiten US-Aktienmarkt abbildende S&P 500 schloss mit 6.921,46 Punkten quasi unverändert. Verluste gab es dagegen an der Technologiebörse Nasdaq, der NASDAQ 100 verlor 0,57 Prozent auf 25.507,10 Zähler. Hier nahmen Investoren bei den zuletzt stark gestiegenen Papieren aus der Halbleiterindustrie Kursgewinne mit./bek/men